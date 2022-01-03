Россия потребует от ЮНИСЕФ конкретных действий из-за внесения детей в базу "Миротворец"

Об этом постпред России в ОНН Дмитрий Полянский написал в авторском телеграм-канале. Будем требовать конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины, — говорится в тексте поста.
Об этом постпред России в ОНН Дмитрий Полянский написал в авторском телеграм-канале. Будем требовать конкретных шагов для правильного позиционирования происходящего с точки зрения международных обязательств Украины, — говорится в тексте поста.
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