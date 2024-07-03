Главный тренер тульского «Арсенала» Сторожук прокомментировал первую часть сборов

Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук заявил, что результат контрольных матчей перед началом сезона пока не радует, комментируя краткие итоги первой части сборов, передает пресс-служба клуба.
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