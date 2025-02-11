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Депутат Гусев заявил о найденном в зоне СВО шоколаде с взрывчаткой

Депутат Гусев заявил о найденном в зоне СВО шоколаде с взрывчаткой

В зоне военной операции на Украине была обнаружена партия шоколада, содержащая взрывчатые вещества. Об этом сообщил РИА Новости Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
А тем, кто такое доставил- только смертная казнь!
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22 час.
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