Иллюзия выбора

Наш мозг определяет наш выбор еще до того, как мы его осознаем. Результаты недавнего исследования, проведенного Университетом Южной Калифорнии (UNSW), свидетельствуют о том, что мы в меньшей степени контролируем свой личный выбор, чем нам кажется, и что неосознанная деятельность мозга определяет наш выбор задолго до того, как мы его осознаем.
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