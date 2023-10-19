Иллюзия выбора

Наш мозг определяет наш выбор еще до того, как мы его осознаем. Результаты недавнего исследования, проведенного Университетом Южной Калифорнии (UNSW), свидетельствуют о том, что мы в меньшей степени контролируем свой личный выбор, чем нам кажется, и что неосознанная деятельность мозга определяет наш выбор задолго до того, как мы его осознаем.