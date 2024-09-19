В правительстве назвали сроки выдворения мигрантов из страны

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Российское правительство планирует до конца 2024 года разработать 17 нормативных актов, направленных на создание реестра контролируемых лиц и введение режима высылки для нелегальных мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии