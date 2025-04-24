Нутрициолог Ильичева рекомендовала есть чернику и рыбу для работы мозга

Нутрициолог и руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева рассказала, что питание оказывает прямое влияние на работу мозга — от способности запоминать информацию до уровня внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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