«Плесень со вкусом предательства» — Цыганова «припечатала» Пугачёву

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ЛЮБОВЬ РАССОХИНА

ЦЫГАНОВА- ЦЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ.НИКОГДА НЕ ПОДСТРАИВАЛАСЬ , НЕ КОНЬЮКТУРНИЧАЛА.А ПУГАЧИХА ПРОСТО СТАРАЯ БАБУСЯ, ИЗ УВАЖЕНИЯ К СТАРЕНЬКИМ НЕ СТОИТ ГНОБИТЬ ЕЕ.ПУСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ - ДЕТЕЙ ЖАЛКО, ХОТЬ В НАШЕМ МЕНТАЛИТЕТЕ ПОДРАСТАЮТ.МОЖЕТ И ОНА ЗАГЛОХНЕТ С ЯДОВИТЫМИ ВЫХЛОПАМИ.