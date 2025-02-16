Заноза
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Заноза

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«Плесень со вкусом предательства» — Цыганова «припечатала» Пугачёву

«Плесень со вкусом предательства» — Цыганова «припечатала» Пугачёву

  В Сети разгорается спор Вики Цыгановой с той позицией, которую заняла Алла Пугачёва. Как известно, начались определённые «шевеления» вокруг замка звёздного семейства Аллы Борисовны в деревне Грязь.

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Комментарии
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ОТ
Олег Троян
Всегда уважал Цыганову!!!
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18 час.
ЛР
ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
ЦЫГАНОВА- ЦЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ.НИКОГДА НЕ ПОДСТРАИВАЛАСЬ , НЕ КОНЬЮКТУРНИЧАЛА.А ПУГАЧИХА ПРОСТО СТАРАЯ БАБУСЯ, ИЗ УВАЖЕНИЯ К СТАРЕНЬКИМ НЕ СТОИТ ГНОБИТЬ ЕЕ.ПУСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ - ДЕТЕЙ ЖАЛКО, ХОТЬ В НАШЕМ МЕНТАЛИТЕТЕ ПОДРАСТАЮТ.МОЖЕТ И ОНА ЗАГЛОХНЕТ С ЯДОВИТЫМИ ВЫХЛОПАМИ.
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9 час.
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