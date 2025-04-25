Иеродиакон Диадор: СБУ хотела мобилизовать служителей монастыря в ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины за три дня до того, как российские военнослужащие освободили село Никольское в Донецкой Народной Республике, планировали мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.
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