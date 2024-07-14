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Почему важно общение для психического здоровья

Почему важно общение для психического здоровья

1. Социальная поддержка и эмоциональное благополучие: Многочисленные исследования показывают, что общение с друзьями, семьей или даже просто беседа с незнакомцем может значительно повысить уровень эмоционального благополучия.

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