Подробный гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2024 года по дате рождения Юлия ПономареваАпрель переплетается с астрологическими знаками перемен, а последняя неделя обещает стать временем новых знакомств и захватывающих приключений.
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