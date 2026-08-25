Минэкономразвития: РФ и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов

Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
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