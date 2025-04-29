Ремонт Генической школы №1: Дмитрий Чернышенко объявил сроки и планы

Дмитрий Чернышенко заявил о капитальном ремонте Генической школы №1 на 2026 год. В ходе визита в Херсонскую область он вручил сертификаты на обновление материально-технической базы образовательных учреждений и озвучил планы по дальнейшему развитию региона.