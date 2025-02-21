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Царьград

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Европейские лидеры посетят Киев 24 февраля для поддержки Зеленского

Европейские лидеры посетят Киев 24 февраля для поддержки Зеленского

24 февраля, в годовщину начала Специальной военной операции, лидеры из Испании, Евросовета и Еврокомиссии прибудут в Киев для обсуждения безопасности и поддержки Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Падальщики соберуться с себе подобными ...
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1 д.
АЕ
Анна Егорова
Вот тут-то их &quot;Орешником&quot; и припечатать!
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17 час.
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