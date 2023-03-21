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Политолог Марков: Си Цзиньпин, как и Путин, считает Зеленского не лидером Украины, а марионеткой США

Политолог Марков: Си Цзиньпин, как и Путин, считает Зеленского не лидером Украины, а марионеткой США

Глава Китая Си Цзиньпин, который в настоящий момент находится с государственным визитом в Москве, как и российский президент Владимир Путин, считает Владимира Зеленского не лидером Украины, а марионеткой Соединенных Штатов.

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