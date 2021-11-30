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Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового "омикрон"-штамма

Инфекционист призвал не впадать в панику из-за нового "омикрон"-штамма

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Pixabay. Новый штамм коронавируса "омикрон" пока еще только изучается в мире, однако уже послужил причиной запретов на авиасообщение с ЮАР у нескольких стран и поднял волну паники.

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