Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Тель подвергся расистским оскорблениям из-за упущенных моментов в Суперкубке. «Бавария» его поддержала: «Любой, кто пишет такие отвратительные вещи, не наш фанат»

Тель подвергся расистским оскорблениям из-за упущенных моментов в Суперкубке. «Бавария» его поддержала: «Любой, кто пишет такие отвратительные вещи, не наш фанат»

18-летний игрок упустил несколько голевых моментов в матче за Суперкубок Германии против «РБ Лейпциг» (0:3) и был заменен во втором тайме на Харри Кейна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх