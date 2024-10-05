«Нью-Йорк» рассматривает вариант с приобретением Маркуса Смарта

Как сообщает обозреватель Крис Пурсиайнен, в руководстве «Никс» обсуждают данный вариант. Потенциальная сделка пока далека от осуществления, но несколько источников указывают, что «Нью-Йорк» готов активно продолжить работу по усилению состава.
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