«Нью-Йорк» рассматривает вариант с приобретением Маркуса Смарта

Как сообщает обозреватель Крис Пурсиайнен, в руководстве «Никс» обсуждают данный вариант. Потенциальная сделка пока далека от осуществления, но несколько источников указывают, что «Нью-Йорк» готов активно продолжить работу по усилению состава.