Женская сборная России уступила Испании в полуфинале ЧМ по водному поло 4х4

Женская сборная России по водному поло сыграла с командой Испании в полуфинале чемпионата мира по новому формату 4х4 и потерпела поражение со счётом 0:3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Белоруссия сохран...
- L Смерть модели Джи...
- На подъездах к Кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым