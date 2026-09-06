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Регионы России

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Женская сборная России уступила Испании в полуфинале ЧМ по водному поло 4х4

Женская сборная России уступила Испании в полуфинале ЧМ по водному поло 4х4

Женская сборная России по водному поло сыграла с командой Испании в полуфинале чемпионата мира по новому формату 4х4 и потерпела поражение со счётом 0:3.

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