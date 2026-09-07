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62ИНФО | Новости Рязани

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Проверено котом: рязанка приняла предложение руки и сердца после знакомства жениха с питомцем

Проверено котом: рязанка приняла предложение руки и сердца после знакомства жениха с питомцем

Алексей и Юля познакомились на специализированном сайте в январе прошлого года. Казалось бы, между ними пропасть: она горожанка, он живет в деревне, однако первая же встреча показала, что это не так.

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