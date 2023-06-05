Белгородская область на острие атаки ВСУ: это и есть обещанный Киевом контрнаступ?

ФОТО: CORONA BOREALIS STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ВАДИМ ЕГОРОВ УНИЧТОЖИТЬ ТРИ ТОЧКИ: УДАРЫ, КОТОРЫЕ ПОХОРОНЯТ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВСУ Белгородская область на острие атаки ВСУ: враг бьет по приграничным городам и селам из артиллерии и РСЗО, атакует живой силой и танками при помощи боевиков-коллаборационистов.