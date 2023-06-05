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    Ленин наверное не знал этого предупреждения и рискнул. и получилось! надо только захотеть и у нас получится. Всех под...Начало полномасшт...
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Белгородская область на острие атаки ВСУ: это и есть обещанный Киевом контрнаступ?

Белгородская область на острие атаки ВСУ: это и есть обещанный Киевом контрнаступ?

ФОТО: CORONA BOREALIS STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ВАДИМ ЕГОРОВ УНИЧТОЖИТЬ ТРИ ТОЧКИ: УДАРЫ, КОТОРЫЕ ПОХОРОНЯТ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ВСУ Белгородская область на острие атаки ВСУ: враг бьет по приграничным городам и селам из артиллерии и РСЗО, атакует живой силой и танками при помощи боевиков-коллаборационистов.

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