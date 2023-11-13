Русская весна
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Русская весна

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«Плюнули в лицо»: поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

«Плюнули в лицо»: поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Была старая реклама &quot;Лучше жевать, чем говорить&quot;, а этой 3,14зде &quot;Лучше сосать, чем говорить&quot;. Пока  курица - тупое блондинко - поддерживала свой имидж - шлялась по дорогим французским бутикам и не лезла в политику, её терпели, но когда полезла в вопросы в которых она &quot;ноль в квадрате&quot; - это ожидаемо вызвало раздражение электората, которому было адресовано. Хохляче-еврейское желание влезть в жопу без мыла и получить всё на халяву стало слишком очевидно, начало &quot;резать глаза&quot; и вызывать рвотные позывы.
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13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Желаю этой матрёшке, отдельной витрины на улице Красных фонарей в Амстердаме. И, чем быстрее, тем лучше.
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9 час.
Владимир Абрамчук
А что ты, Леня, так за польско-украинские отношения переживаешь?
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9 час.

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