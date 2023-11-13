Пользователи социальной сети X грубо отреагировали на слова Елены Зеленской о помощи, которую Украине оказала Польша.
«Плюнули в лицо»: поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Была старая реклама "Лучше жевать, чем говорить", а этой 3,14зде "Лучше сосать, чем говорить". Пока курица - тупое блондинко - поддерживала свой имидж - шлялась по дорогим французским бутикам и не лезла в политику, её терпели, но когда полезла в вопросы в которых она "ноль в квадрате" - это ожидаемо вызвало раздражение электората, которому было адресовано. Хохляче-еврейское желание влезть в жопу без мыла и получить всё на халяву стало слишком очевидно, начало "резать глаза" и вызывать рвотные позывы.
Ответить
13 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Желаю этой матрёшке, отдельной витрины на улице Красных фонарей в Амстердаме. И, чем быстрее, тем лучше.
Ответить
9 час.
Владимир Абрамчук
А что ты, Леня, так за польско-украинские отношения переживаешь?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии