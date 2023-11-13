«Плюнули в лицо»: поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Была старая реклама "Лучше жевать, чем говорить", а этой 3,14зде "Лучше сосать, чем говорить". Пока курица - тупое блондинко - поддерживала свой имидж - шлялась по дорогим французским бутикам и не лезла в политику, её терпели, но когда полезла в вопросы в которых она "ноль в квадрате" - это ожидаемо вызвало раздражение электората, которому было адресовано. Хохляче-еврейское желание влезть в жопу без мыла и получить всё на халяву стало слишком очевидно, начало "резать глаза" и вызывать рвотные позывы.