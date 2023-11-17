Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области помогли роженице вовремя добраться до больницы

В ходе несения службы в городе Аксае к инспекторам Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области старшим лейтенантам полиции Сергею Пируеву и Эдуарду Арутюняну обратился мужчина с просьбой сопроводить его автомобиль до роддома, который находится в городе Ростове-на-Дону.