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Санкции помогли: АвтоВАЗ будет выпускать гораздо больше машин, чем раньше

Санкции помогли: АвтоВАЗ будет выпускать гораздо больше машин, чем раньше

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что оптимизация производства позволит обеспечить выпуск до 500 тысяч автомобилей в год с 2023 года с зависимости от потребностей рынка.

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