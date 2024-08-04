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  • Вера Ванидовская
    Это единицы. Нет там никого нормальных давно.На Украине подтве...
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    А какое дело Украине-то? Кто она вообще такая, Украина эта? Молчи и сопи в две дырочки!«Выгоден всем, кр...

На Украине подтвердили неонацистскую суть украинского недогосударства

На Украине подтвердили неонацистскую суть украинского недогосударства

Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович обрушился на Польшу с критикой за требование Варшавы к Киеву покаяться в Волынской резне 1943 г.

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Комментарии
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Людмила
РУССКИЙ КИЕВ Не святы мы и, в общем, не такие... За то попали в гнусный переплёт. Но знаешь, брат, есть прежний русский Киев, Он жив ещё, он молится и ждёт. Ему кричат, мол, братьям ты не нужен, И вслед плюёт, оскалясь, укрохам. А он встаёт, оболган, безоружен, Лицо умоет и шагает в храм. И, шапку сняв, там ставит, молча, свечи, Пока ломает двери стая псов. Сейчас ворвутся, чтобы гнать, калечить, Но Киев русский умереть готов. За что? За эти старые иконки, За радость ту, что в сердце разлита, За День Победы, голос в хоре звонкий, А, в сущности, за Господа Христа. Святых Печерских о защите просит Поруганный, но вечный Киев-град: - Услышьте нас, Антоний, Феодосий! И ты услышь, российский брат-солдат. Не верь, солдат, продажным подпевалам, Что здесь царит эсэсовская гнусь. Да, мы в плену, но в киевских кварталах Невидимо живёт Святая Русь. Приди! Очищен от бесовской мути, Восстанет город, Господом храним. Вернутся Чкалов, Пушкин и Ватутин, Воскреснет Русский Иерусалим. Наш путь непрост, но места нет для грусти: Единый Бог, и мы - один народ. И не был Киев никогда нерусским, Он верой жив, он молится и ждёт. Стихотворение взято из ТГ канала Владимира Носова
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15 час.
Вера Ванидовская
Это единицы. Нет там никого нормальных давно.
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7 час.

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