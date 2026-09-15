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FiNE NEWS

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Французский политик раскритиковал европейских лидеров за реакцию на инцидент с птицами в Литве

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо 14 сентября подверг критике действия европейских лидеров в связи с инцидентом в Литве, когда стаю птиц ошибочно приняли за беспилотные летательные аппараты.

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