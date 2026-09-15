Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо 14 сентября подверг критике действия европейских лидеров в связи с инцидентом в Литве, когда стаю птиц ошибочно приняли за беспилотные летательные аппараты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым