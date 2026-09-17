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Царьград

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Прощание с бас-гитаристом «Поющих гитар» Броневицким пройдет 18 сентября

Прощание с бас-гитаристом «Поющих гитар» Броневицким пройдет 18 сентября

Церемония прощания с Евгением Броневицким состоится в среду, 18 сентября. Начало запланировано на 11:00, местом проведения станет дом 8 по Партизанской улице.

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