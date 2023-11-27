Аналитик назвал стоимость доллара на конец 2023 года

До конца 2023 года перспектива рубля выглядит нейтральной — курс может остаться вблизи отметки 90 рублей, заявил начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев в комментарии для Банки.
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