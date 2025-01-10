Страна и люди
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Страна и люди

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Афганистан намерен подписать с Россией договор о транзите газа в Азию

Афганистан намерен подписать с Россией договор о транзите газа в Азию

В мае этого года Афганистан намерен подписать договор о транзите 50 миллионов кубометров газа из РФ. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель Российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин.

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