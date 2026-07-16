Пока европейские обыватели пьют кофе, а их лидеры играют в "богов войны", США решили увековечить память главного "ястреба" Линдси Грэма* принятием его самого жесткого законопроекта по санкциям против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии