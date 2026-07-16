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Федор Лукьянов: России пора бить по Европе и НАТО, пока США медлят с "убийственными" санкциями

Федор Лукьянов: России пора бить по Европе и НАТО, пока США медлят с "убийственными" санкциями

Пока европейские обыватели пьют кофе, а их лидеры играют в "богов войны", США решили увековечить память главного "ястреба" Линдси Грэма* принятием его самого жесткого законопроекта по санкциям против России.

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