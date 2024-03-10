В российском кинопрокате появится французская комедия «Дождь из мужчин»

В скором времени в кинотеатрах России появится комедия под названием «Дождь из мужчин». Фильм снят с участием Лор Калами и Венсана Эльбаза, а сценарий написан Виньяль и Ноэми Де Лаппаран, сообщает «Культуромания».
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