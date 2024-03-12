Дэвид Юм: почему мы верим в существование внешнего мира?

Дэвид Юм (философ эпохи шотландского Просвещения, историк, экономист, библиотекарь и эссеист) пытался объяснить нашу веру в существование отдельных тел и, следовательно, внешнего мира, прослеживая, как наш опыт связан с нашим воображением.