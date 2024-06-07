Норвежцы в унынии: "Запад шел не туда. Русские показали, какое нужно оружие"

Какие-то всё бравурные статьи пошли. Что, успехов совсем нет?

ДП

Дмитрий Пузанов

НАТОвское "суперумное" оружие в подметки не годится нашим передовым разработкам. Эсминец Зумвольт - провал. Самолет F 35 - провал. Святой Джавелин с его системой "выстрелил - забыл" - провал. Корректируемые снаряды Экскалибур - провал. 95 % ракет Хаймарс, Сторм Шэдоу, ХАРМ, АТАКМС успешно сбивает наша ПВО. Зато их Патриот против нашего Кинжала бессилен. Так что и в области высокотехнологичного оружия мы запад переиграли.