СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Том Веселый
    И его хозяина тоже."Ухмылялся в лицо...
  • чвсатпкьл
    Благодарите бывшего президента РФ Д Медведева, который был инициатором либерализации уголовного законодательства и пр..."Ухмылялся в лицо...
  • Олег Щепанов
    А что еще может сказать жидобандеровская мразь?"У Сталина хватил...

Норвежцы в унынии: "Запад шел не туда. Русские показали, какое нужно оружие"

Норвежцы в унынии: "Запад шел не туда. Русские показали, какое нужно оружие"

Журналисты норвежского телеканала NRK пришли в ужас от русских планирующих бомб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Какие-то всё бравурные статьи пошли. Что, успехов совсем нет?
Ответить
19 час.
андрей александров
Полностью согласен. А потери?
Ответить
19 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
НАТОвское &quot;суперумное&quot; оружие в подметки не годится нашим передовым разработкам. Эсминец Зумвольт - провал. Самолет F 35 - провал. Святой Джавелин с его системой &quot;выстрелил - забыл&quot; - провал. Корректируемые снаряды Экскалибур - провал. 95 % ракет Хаймарс, Сторм Шэдоу, ХАРМ, АТАКМС успешно сбивает наша ПВО. Зато их Патриот против нашего Кинжала бессилен. Так что и в области высокотехнологичного оружия мы запад переиграли.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх