Журналисты норвежского телеканала NRK пришли в ужас от русских планирующих бомб.
Норвежцы в унынии: "Запад шел не туда. Русские показали, какое нужно оружие"
Комментарии
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Модест
Какие-то всё бравурные статьи пошли. Что, успехов совсем нет?
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19 час.
андрей александров
Полностью согласен. А потери?
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19 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
НАТОвское "суперумное" оружие в подметки не годится нашим передовым разработкам. Эсминец Зумвольт - провал. Самолет F 35 - провал. Святой Джавелин с его системой "выстрелил - забыл" - провал. Корректируемые снаряды Экскалибур - провал. 95 % ракет Хаймарс, Сторм Шэдоу, ХАРМ, АТАКМС успешно сбивает наша ПВО. Зато их Патриот против нашего Кинжала бессилен. Так что и в области высокотехнологичного оружия мы запад переиграли.
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18 час.
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