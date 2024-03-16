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Китайские ученые назвали неожиданную опасность от употребления жареной пищи

Китайские ученые назвали неожиданную опасность от употребления жареной пищи

В ходе изучения пищевых привычек и состояния здоровья более 140 000 человек, исследователи обнаружили, что регулярное потребление жареных продуктов увеличивает вероятность возникновения тревоги на 12%, а депрессии – на 7%.

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