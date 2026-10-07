Полковник Пинчук: "У чиновников, схематозников и олигархов появилась удобная палочка-выручалочка. Называется она - "санкции"

Для чего и для кого в России хотят ввести исламский банкинг, рассказывает полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.
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