Похоже, за океаном не собираются прекращать поднятую неделю назад истерику по поводу стягивания российской военной техники (в частности – танков) к границам Украины Не помогли ни заявления в Министерстве обороны Украины о том, что подобные заявления не соответствуют действительности, ни опровержения этой информации секретарём СНБО Украины.
США разгоняют антироссийскую истерию, требуя от Европы спасать Украину
Комментарии
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Ирина
Укропы,гребаные стоноты,всем достали!!! Уймитесь!!! Никому вы на хер не нужны!!!
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14 час.
Вячеслав Тарасов
Непоколебимые вы наши, поджигатели, когда же вы усядитесь спокойно на свою сраку??? А самим слабо защитить Украину?
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13 час.
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