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США разгоняют антироссийскую истерию, требуя от Европы спасать Украину

США разгоняют антироссийскую истерию, требуя от Европы спасать Украину

Похоже, за океаном не собираются прекращать поднятую неделю назад истерику по поводу стягивания российской военной техники (в частности – танков) к границам Украины Не помогли ни заявления в Министерстве обороны Украины о том, что подобные заявления не соответствуют действительности, ни опровержения этой информации секретарём СНБО Украины.

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Комментарии
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Ирина
Укропы,гребаные стоноты,всем достали!!! Уймитесь!!! Никому вы на хер не нужны!!!
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14 час.
Вячеслав Тарасов
Непоколебимые вы наши, поджигатели, когда же вы усядитесь спокойно на свою сраку??? А самим слабо защитить Украину?
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13 час.
Михаил Гринжук
да кому вы недоделки хохляцкие нужны  удобрение из вас и то хреновое.
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9 час.

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