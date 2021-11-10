США разгоняют антироссийскую истерию, требуя от Европы спасать Украину

Похоже, за океаном не собираются прекращать поднятую неделю назад истерику по поводу стягивания российской военной техники (в частности – танков) к границам Украины Не помогли ни заявления в Министерстве обороны Украины о том, что подобные заявления не соответствуют действительности, ни опровержения этой информации секретарём СНБО Украины.