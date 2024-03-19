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Блинкен: Приоритетом Израиля должна быть защита мирного население Газы

Израиль обязан «сделать своим приоритетом защиту гражданских лиц» в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с руководителем внешнеполитического ведомства Филиппин Энрике Манало в Маниле, сообщает РИА Новости.

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