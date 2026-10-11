Первый Android-смартфон с широким экраном 16:9 — и всего за 150 долларов — анонсировала Coolpad

Китайский производитель намерен вывести необычный аппарат в бюджетный сегмент, опередив планы Oppo и Honor Компания Coolpad анонсировала новый смартфон с широкоформатным экраном, оценив его в 999 юаней или 150 долларов.
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