15 примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга запорожца

1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен.
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