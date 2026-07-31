90 процентов польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались воевать на украинской стороне из-за героизации лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.
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