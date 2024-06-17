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Рэйчел МакАдамс вышла в свет с родителями, но в "голом" платье

Рэйчел МакАдамс вышла в свет с родителями, но в "голом" платье

В воскресенье в Нью-Йорке состоялось вручение ежегодной театральной премии Tony. Среди знаменитых гостей и номинантов, в числе которых были Анджелина Джоли и её дочь Вивьен, на красной дорожке была замечена и звезда "Дрянных девчонок" Рэйчел МакАдамс.

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