Рэйчел МакАдамс вышла в свет с родителями, но в "голом" платье

В воскресенье в Нью-Йорке состоялось вручение ежегодной театральной премии Tony. Среди знаменитых гостей и номинантов, в числе которых были Анджелина Джоли и её дочь Вивьен, на красной дорожке была замечена и звезда "Дрянных девчонок" Рэйчел МакАдамс.