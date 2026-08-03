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Царьград

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Протоиерей Ефанов: Можно ли православным общаться с кришнаитами

Протоиерей Ефанов: Можно ли православным общаться с кришнаитами

Священник Андрей Ефанов дал чёткий ответ для православных, можно ли говорить с кришнаитами.Для православного человека главная опасность в общении с кришнаитами — не сам разговор, а угроза привыкание к чужой системе ценностей.

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