У фигуранта дела о «Крокусе» Касимова могли быть проблемы с налоговой

У одного из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова было кафе и, предположительно, он находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя из-за проблем с уплатой налогов, сообщил РИА Новости некий источник.