С 1 января выдача кредитов будет производиться по-новому: кого коснутся изменения

Тех, кто рассчитывает на получение кредитов в 2024 году, ждет много сюрпризов. А вот насколько приятных – вопрос дискуссионный, поскольку законодательные новации направлены, в основном, на ужесточение правил получения банковских займов и микрокредитов.
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