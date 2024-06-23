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Аномалия

Аномалия

﻿﻿Сосед-сварщик принес мне в ремонт старый инвертор. Я не очень силен в их ремонте, но все равно возьму.

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