Сосед-сварщик принес мне в ремонт старый инвертор. Я не очень силен в их ремонте, но все равно возьму.
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Сосед-сварщик принес мне в ремонт старый инвертор. Я не очень силен в их ремонте, но все равно возьму.
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