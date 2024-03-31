Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Сразу после свадьбы женщина призналась мужу, что у нее огромные долги

Сразу после свадьбы женщина призналась мужу, что у нее огромные долги

Когда вы и ваш партнер решаете пожениться, вы соглашаетесь быть друг с другом «в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и здравии», но как насчет долгов? Один парень поделился в соцсети, что медовый месяц с его женой продлился недолго, потому что сразу после свадьбы она обрушила на него новость о своих финансах:"Я только вчера женился, и вчера же вечером моя жена сбросила на меня информацию, которая оказалась для меня как гром среди ясного неба.

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