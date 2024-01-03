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Израильский полковник проболтался: Еврейские семьи с младенцами убили свои же. ХАМАС ни при чём

Израильский полковник проболтался: Еврейские семьи с младенцами убили свои же. ХАМАС ни при чём

Всплыло ещё одно преступление армии Израиля. Проболтался полковник ЦАХАЛ. Оказалось, что 7 октября 2023 года, в день нападения бойцов ХАМАС на израильских военных, были убиты 15 еврейских поселенцев, включая восьмерых детей.

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