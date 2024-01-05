Над Белгородом и в Крыму ПВО перехватило украинские ракеты и беспилотники

В Белгороде в результате ночного обстрела пострадали два человека и повреждены жилые дома. В Крыму и в Севастополе ПВО перехватило несколько десятков БПЛА, перекрывался Крымский мост и объявлялась воздушная тревогаВ Белгороде в результате ночного обстрела ранены два человека.