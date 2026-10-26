Очень много разговоров сегодня ведется на тему дальнейшей судьбы Украины и Зеленского в частности. Практически ежедневно в прессе можно найти то или иное мнение по этому вопросу различных политиков, политологов, аналитиков и просто обычных граждан различных стран.
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