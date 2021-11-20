Почувствуй себя игривой и романтичной особой! Модные стрижки с челкой 2022

Главный тренд 2022 года в мире причесок – это больше естественности и легкости. Поэтому стрижки на любую длину выглядят немного неряшливо, в то же время присутствует довольно ощутимая нотка дерзости, подчеркивающая индивидуальность каждой дамы.
Главный тренд 2022 года в мире причесок – это больше естественности и легкости. Поэтому стрижки на любую длину выглядят немного неряшливо, в то же время присутствует довольно ощутимая нотка дерзости, подчеркивающая индивидуальность каждой дамы.
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