Тяжелоатлет Агаджанян намерен установить мировой рекорд по буксировке 50-тонной автоколонны

Событие произойдет в подмосковном аэропорту Домодедово 27 октября. Следить за исполнением назначен президент Федерации силового экстрима России и главный тренер национальной сборной по этому виду спорта Василий Грищенко, передает РИА Новости.
Событие произойдет в подмосковном аэропорту Домодедово 27 октября. Следить за исполнением назначен президент Федерации силового экстрима России и главный тренер национальной сборной по этому виду спорта Василий Грищенко, передает РИА Новости.
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