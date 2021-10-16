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Тяжелоатлет Агаджанян намерен установить мировой рекорд по буксировке 50-тонной автоколонны

Тяжелоатлет Агаджанян намерен установить мировой рекорд по буксировке 50-тонной автоколонны

Событие произойдет в подмосковном аэропорту Домодедово 27 октября. Следить за исполнением назначен президент Федерации силового экстрима России и главный тренер национальной сборной по этому виду спорта Василий Грищенко, передает РИА Новости.

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